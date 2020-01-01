Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Каан говорит Мелек, что не сможет встречаться с ней из-за ненависти к нему Серкана. Селин и Ферит наконец приходят к паре в гости, и Селин случайно обнаруживает договор о помолвке между Серканом и Эдой и устраивает неприятную сцену перед гостями.



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