Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
13-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрамы, Комедии16+

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Каан говорит Мелек, что не сможет встречаться с ней из-за ненависти к нему Серкана. Селин и Ферит наконец приходят к паре в гости, и Селин случайно обнаруживает договор о помолвке между Серканом и Эдой и устраивает неприятную сцену перед гостями.

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»

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