Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
15-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрамы, Комедии16+

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Серкан и Эда пытаются помирить инвесторов. Серкан просит Эду отвлечь Ферита, чтобы поговорить с Селин, ведь он все также надеется вернуть ее. Айфер и подруги Эды приглашают мать Серкана на ужин, но узнают о ее фобии. Каан мечтает сорвать церемонию вручения самой престижной архитектурной награды Серкану.

Получится ли у бывшего друга испортить вручение награды? Чего боится мать Серкана? Узнаем в 1 сезоне «Постучись в мою дверь» — 15 серия ждет вас на Wink!

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»

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