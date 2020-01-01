Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Серкан и Эда пытаются помирить инвесторов. Серкан просит Эду отвлечь Ферита, чтобы поговорить с Селин, ведь он все также надеется вернуть ее. Айфер и подруги Эды приглашают мать Серкана на ужин, но узнают о ее фобии. Каан мечтает сорвать церемонию вручения самой престижной архитектурной награды Серкану.



Получится ли у бывшего друга испортить вручение награды? Чего боится мать Серкана? Узнаем в 1 сезоне «Постучись в мою дверь» — 15 серия ждет вас на Wink!



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