Эда и Серкан приглашают Селин с женихом на свою помолвку. Каан получает цветы от Эды в благодарность за помощь с машиной. Девушка помогает Серкану с его проектом, а тот, в свою очередь, идет на ужин с ее тетей. Мать Серкана готовит помолвку, а отец выражает свои сомнения.



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