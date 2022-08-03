Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
6-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия18+

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Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Эда и Серкан приглашают Селин с женихом на свою помолвку. Каан получает цветы от Эды в благодарность за помощь с машиной. Девушка помогает Серкану с его проектом, а тот, в свою очередь, идет на ужин с ее тетей. Мать Серкана готовит помолвку, а отец выражает свои сомнения.

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Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»