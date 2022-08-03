9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия18+
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Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Эда и Серкан приглашают Селин с женихом на свою помолвку. Каан получает цветы от Эды в благодарность за помощь с машиной. Девушка помогает Серкану с его проектом, а тот, в свою очередь, идет на ужин с ее тетей. Мать Серкана готовит помолвку, а отец выражает свои сомнения.
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Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Актриса
Ханде
Эрчел
- Актёр
Керем
Бюрсин
- Актриса
Эврим
Доан
- Актёр
Аныл
Ильтер
- ЭААктриса
Эльчин
Афаджан
- БГАктриса
Башак
Гюмюльджинелиоглу
- АААктёр
Алиджан
Айтекин
- СБАктёр
Сарп
Бозкурт
- НЙАктриса
Неслыхан
Йелдан
- ЧЧАктёр
Чары
Чытанак
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- Композитор
Айтекин
Аташ