Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мать Серкана возражает против помолвки с его «невестой». Серкан нанимает Эду на работу в свой офис, в то время как бывший друг Серкана Каан пытается помешать ему с выгодной сделкой, чтобы отомстить за разорение отца. Серкан дарит Эде бриллиантовое кольцо и назначает помолвку на следующий же день.



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