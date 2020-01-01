Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
5-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрамы, Комедии16+

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Мать Серкана возражает против помолвки с его «невестой». Серкан нанимает Эду на работу в свой офис, в то время как бывший друг Серкана Каан пытается помешать ему с выгодной сделкой, чтобы отомстить за разорение отца. Серкан дарит Эде бриллиантовое кольцо и назначает помолвку на следующий же день.

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»

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