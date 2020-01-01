Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

За завтраком в доме Болат Айдан и Айфер единогласно решают, что Серкан и Эда друг другу не подходят. Несмотря на это, среди знакомых пары стремительно распространяются слухи о том, что молодые уже планируют съезжаться. Однако вскоре между влюбленными вспыхивает конфликт, и Пырыл переживает, что из-за отношений Серкан перестал уделять должное внимание Art Life. На работу к Мелек в качестве покупателя приходит роскошный брюнет, который очаровывает ее с первого взгляда, а Серкан вдруг приглашает Эду на вечернюю прогулку вместе с Сириусом. Неужели у хладнокровного архитектора проснулись настоящие чувства?



