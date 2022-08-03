Эта серия пока недоступна
Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 82 смотреть онлайн
О сериале
Целеустремленная девушка помогает бизнесмену за оплаченную стипендию вернуть его бывшую. Турецкий ромком с Керемом Бюрсином в главной роли. Флористка Эда Йылдыз помогает тете в цветочном магазинчике и мечтает поехать учиться в Италию. Однако грант на обучение, который она получила с большим трудом, отзывают из-за прекращения финансирования со стороны известного архитектурного бюро Art Life. Стремясь отомстить его владельцу, богатому и успешному Серкану Болату, девушка оказывается прикованной к нему наручниками. Не очень приятное знакомство молодых людей оборачивается неожиданной сделкой — Серкан оплачивает Эде стажировку за границей, а она, в свою очередь, притворяется его девушкой, чтобы вернуть сбежавшую к другому невесту. Хотите узнать, к чему приведет такой поворот событий? Тогда оставайтесь с Wink, чтобы смотреть «Постучись в мою дверь» онлайн бесплатно в хорошем качестве на нашем видеосервисе прямо сейчас!
Рейтинг
- Актриса
Ханде
Эрчел
- Актёр
Керем
Бюрсин
- Актриса
Эврим
Доан
- Актёр
Аныл
Ильтер
- ЭААктриса
Эльчин
Афаджан
- БГАктриса
Башак
Гюмюльджинелиоглу
- АААктёр
Алиджан
Айтекин
- СБАктёр
Сарп
Бозкурт
- НЙАктриса
Неслыхан
Йелдан
- ЧЧАктёр
Чары
Чытанак
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- Композитор
Айтекин
Аташ