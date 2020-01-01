Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Еще два дня назад Эда ненавидела Серкана Болата, а теперь объявляет подругам и тете Айфер о помолвке. Когда Серкан решает показать невесте свой дом, девушка внезапно знакомится с будущей свекровью — та открыто выражает недовольство выбором сына. В первый же рабочий день Серкан отправляет Эду выбирать обручальное кольцо, а сам пытается вернуть бизнес-проект, который оказался на грани срыва из-за вмешательства Каана. Тем временем Айфер Йылдыз готовит праздничный стол для предстоящего знакомства с Серканом, а Эда случайно знакомится с Кааном Карадагом.



