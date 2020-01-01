Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
5-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия16+

Эта серия пока недоступна

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Еще два дня назад Эда ненавидела Серкана Болата, а теперь объявляет подругам и тете Айфер о помолвке. Когда Серкан решает показать невесте свой дом, девушка внезапно знакомится с будущей свекровью — та открыто выражает недовольство выбором сына. В первый же рабочий день Серкан отправляет Эду выбирать обручальное кольцо, а сам пытается вернуть бизнес-проект, который оказался на грани срыва из-за вмешательства Каана. Тем временем Айфер Йылдыз готовит праздничный стол для предстоящего знакомства с Серканом, а Эда случайно знакомится с Кааном Карадагом.

Не терпится узнать, какие приключения ждут героев? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть бесплатно сериал «Постучись в мою дверь» — 5 серия 1 сезона уже ждет вас онлайн и в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

Сериал Постучись в мою дверь 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»