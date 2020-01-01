Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Серкан отправляется на вечеринку в честь помолвки бывшей возлюбленной и на борту частного самолета неожиданно встречает Эду. Прибыв на торжественное мероприятие, директор Art Life внезапно объявляет Селин и Фериту, что тоже обручен с той, которую искал всю жизнь. Серкан до сих пор не знает имени своей спутницы, но предлагает притвориться его невестой, чтобы сорвать свадьбу Селин. Между тем Дженк назначает Эде встречу, чтобы сообщить важную новость. Неужели он, наконец, созрел, чтобы сделать ей предложение?



