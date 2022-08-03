Эда работает цветочницей, помогая таким образом семье. Девушка мечтает уехать учиться за рубеж, она уже почти получила грант, как тут появляется молодой бизнесмен Серкан Болат и сообщает ей, что она нарушила всего его планы. Теперь Эда, чтобы получить грант, должна два месяца притворяться невестой Серкана.

