Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 1
Постучись в мою дверь
Эда Йылдыз мечтала окончить престижный вуз в Италии и построить блестящую карьеру, но жизнь сложилась иначе — девушка работает обычным флористом. Виновным в своей неудаче Эда считает Серкана Болата, директора архитектурной компании Art Life. Пока юная Йылдыз считает часы до возвращения бойфренда из Италии, ее подруги втайне пытаются сбежать на выпускной. Нельзя допустить, чтобы Эда узнала, что сегодня в университете будет выступать почетный гость — тот самый Болат, которого она ненавидит.
Не терпится узнать, чем обернется легендарная встреча прагматичного красавца и вспыльчивой флористки? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Постучись в мою дверь» — 1 серия 1 сезона уже сейчас доступна онлайн и в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
- Актриса
Ханде
Эрчел
- Актёр
Керем
Бюрсин
- Актриса
Эврим
Доан
- Актёр
Аныл
Ильтер
- ЭААктриса
Эльчин
Афаджан
- БГАктриса
Башак
Гюмюльджинелиоглу
- АААктёр
Алиджан
Айтекин
- СБАктёр
Сарп
Бозкурт
- НЙАктриса
Неслыхан
Йелдан
- ЧЧАктёр
Чары
Чытанак
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- Композитор
Айтекин
Аташ