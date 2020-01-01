Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
1-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия16+

Эта серия пока недоступна

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Эда Йылдыз мечтала окончить престижный вуз в Италии и построить блестящую карьеру, но жизнь сложилась иначе — девушка работает обычным флористом. Виновным в своей неудаче Эда считает Серкана Болата, директора архитектурной компании Art Life. Пока юная Йылдыз считает часы до возвращения бойфренда из Италии, ее подруги втайне пытаются сбежать на выпускной. Нельзя допустить, чтобы Эда узнала, что сегодня в университете будет выступать почетный гость — тот самый Болат, которого она ненавидит.

Не терпится узнать, чем обернется легендарная встреча прагматичного красавца и вспыльчивой флористки? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Постучись в мою дверь» — 1 серия 1 сезона уже сейчас доступна онлайн и в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

Сериал Постучись в мою дверь 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»