Беглец
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Сериалы
Эльбрус
1-й сезон
Беглец
9.12025, Беглец
Детектив16+
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Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Из колонии сбежал осужденный Вадим Левкин. На его поиски отправляется капитан Лапшин и Виктор с Эльбрусом. В это время в городе происходит серия краж. Лапшин считает, что орудует Левкин. Его решают брать на живца. И везде распространяют слух, что у Аслана дома хранится огромная сумма наличности.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Эльбрус»