Из колонии сбежал осужденный Вадим Левкин. На его поиски отправляется капитан Лапшин и Виктор с Эльбрусом. В это время в городе происходит серия краж. Лапшин считает, что орудует Левкин. Его решают брать на живца. И везде распространяют слух, что у Аслана дома хранится огромная сумма наличности.

