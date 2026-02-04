Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Соло на виолончели
Эльбрус
1-й сезон
Соло на виолончели
8.92025, Соло на виолончели
Детектив16+
О сериале

После концерта в свой номер не вернулась молоденькая виолончелистка. Команде "Эльбрус" нужно найти девушку и выяснить, кто угрожал ей накануне концерта.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

