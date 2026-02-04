Дело ювелира
Wink
Сериалы
Эльбрус
1-й сезон
Дело ювелира
9.12025, Дело ювелира
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Двое вооруженных преступников совершают ограбление местного ювелира. Тяжело ранят мастера и похищают его внука. Поймать налетчиков поможет отважный Эльбрус.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Эльбрус»