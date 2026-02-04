Семейный шторм
Wink
Сериалы
Эльбрус
1-й сезон
Семейный шторм
9.12025, Семейный шторм
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В гостинице Виктора и Аслана остановилась богатая семья, чьей жизни в соцсетях завидовали многие. Красивые муж и жена, приятные дети. Няня, которая следует всюду за детьми. Перед самым отъездом случается трагедия. Тело няни находят на пляже.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Эльбрус»