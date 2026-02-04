Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

Пейзаж с убийством
Эльбрус
1-й сезон
Пейзаж с убийством
8.92025, Пейзаж с убийством
Детектив16+
1-й сезон

О сериале

Известный художник Савва Коваленко приезжает вместе своей женой и учениками на отдых, как вдруг на одном из пленэров, когда Савва отлучился, его товарища и ученика Максима убивают. Ударом скальпеля в бок.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

