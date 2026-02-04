Угол зрения
Wink
Сериалы
Эльбрус
1-й сезон
Угол зрения
9.12025, Угол зрения
Детектив16+
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Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В укромном уголке пляжа происходит стрельба и есть раненный. Но он сбегает. Виктору не дает покоя, что в месте, откуда стреляли, он не может найти гильзу.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Эльбрус»