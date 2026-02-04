Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

Иван знакомится с дочкой владельца форелевой фермы Аней. И буквально в тот же день находит рюкзак Анны с крупной суммой в наспех пришвартованной лодке у горной реки. Произошедшее кажется ему и Кате странным, тем более что рядом в лесу находят тело парня с огнестрельным ранением.

