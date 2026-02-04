Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Сон
Сон
Группа туристов должна утром отправиться в горы. Поздно вечером в одну из палаток к блогеру Ксюше подселяется некая Алена. Но когда Ксюша просыпается ночью, то Алены в палатке уже нет. Ксюша видит окровавленное тело Алены в кустах, но пока она бегала за помощью, тело женщины исчезло. Утром Ксюшу все уверяют, что никакой Алены не было и быть не могло. Все это ей просто приснилось.

Россия
Детектив
Full HD
42 мин / 00:42

