Эльбрус (сериал, 2025) смотреть онлайн

В команде спасателей появляется новый участник — смелый и умный пес. Приключенческий детектив «Эльбрус» — сериал о лучшем друге человека, всегда готовом прийти на помощь.



Раньше Виктор служил в армии, но переехал в Кабардино-Балкарию, где основал спасательный отряд с сыном Иваном. Во время одной из операций они находят в лесной яме запачканного золотистого ретривера, принадлежащего кинологу, который не так давно приехал в горы. Его хозяин оказывается неподалеку — он лежит без сознания после тяжелого ранения. К сожалению, спасти его жизнь не удается, а вот пес вскоре помогает спасателям и полицейским в расследовании запутанного убийства. Проникнувшись к нему симпатией, Виктор решает оставить его себе, дав кличку Эльбрус.



