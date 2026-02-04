Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Команда спасателей в горах находит в яме грязного золотистого ретривера, а рядом его хозяина с ножевыми ранениями. Преданный пес дежурит у больницы. Пока не понимает, что хозяин умер. Тогда пес решает Виктору и его детям показать, откуда нужно начать расследование. Но вот поймут ли его люди?

