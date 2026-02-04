Убийство в чайном домике
Wink
Сериалы
Эльбрус
1-й сезон
Убийство в чайном домике
9.12025, Убийство в чайном домике
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Убит владелец мандариновой плантации. У него было много недоброжелателей: от безумного соседа-колдуна до родственников, мечтающих о наследстве.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Эльбрус»