Эльбрус (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
В команде спасателей появляется новый участник — смелый и умный пес. Приключенческий детектив «Эльбрус» — сериал о лучшем друге человека, всегда готовом прийти на помощь.
Раньше Виктор служил в армии, но переехал в Кабардино-Балкарию, где основал спасательный отряд с сыном Иваном. Во время одной из операций они находят в лесной яме запачканного золотистого ретривера, принадлежащего кинологу, который не так давно приехал в горы. Его хозяин оказывается неподалеку — он лежит без сознания после тяжелого ранения. К сожалению, спасти его жизнь не удается, а вот пес вскоре помогает спасателям и полицейским в расследовании запутанного убийства. Проникнувшись к нему симпатией, Виктор решает оставить его себе, дав кличку Эльбрус.
О приключениях спасателей и их верного пса расскажет сериал «Эльбрус» (2025), смотреть который можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сергей
Ганночка
- Актёр
Иван
Оганесян
- ИБАктёр
Иван
Березовский
- МБАктёр
Михаил
Бабичев
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- ГКАктёр
Георгий
Кобалия
- Актёр
Вячеслав
Згурский
- ДДАктёр
Денис
Доронин
- АШСценарист
Анастасия
Шанаурина
- ММСценарист
Марина
Мелексетян
- ВЗСценарист
Виктория
Зуева
- ЭЧСценарист
Эльза
Чурюмова
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ЮППродюсер
Юлия
Перкуль
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- АМКомпозитор
Александр
Маев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров