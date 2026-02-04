Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Эльбрус. Сезон 1
Эльбрус
2025, Эльбрус. Сезон 1 32 серии
Детектив
Эльбрус — умный и хорошо подготовленный пес-спасатель породы золотистый ретривер. Он — нос и уши одноименного спасательного отряда, работающего в предгорье Кавказа. Его хозяин — бывший военный и спасатель Виктор. Его лучшие друзья, дети Виктора, 20-летние двойняшки Иван и Катя. Вместе с другом семьи Асланом они приходят на помощь альпинистам, сноубордистам и прочим экстремалам, попавшим в беду. Боевые навыки Виктора также помогают искать в горах беглых преступников, похищенных детей и других героев криминальных историй.

Россия
Детектив

