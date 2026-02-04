Ундина
Wink
Сериалы
Эльбрус
1-й сезон
Ундина
9.12025, Ундина
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В рыболовных сетях находят тело молоденькой официантки Дины. Смерть похожа на самоубийство, тем более что буквально в тот же вечер девушку уволили с работы из-за недостачи. Вот только коллега Дины не верит в то, что девушка могла покончить с собой.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Эльбрус»