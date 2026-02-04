В рыболовных сетях находят тело молоденькой официантки Дины. Смерть похожа на самоубийство, тем более что буквально в тот же вечер девушку уволили с работы из-за недостачи. Вот только коллега Дины не верит в то, что девушка могла покончить с собой.

