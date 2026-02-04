Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

После тренировки одного из спортсменов находят мертвым рядом с тропой, где по утрам бегают ребята из секции легкой атлетики. Парень из богатой семьи. Первым делом рассматривается версия – месть конкурентов. Но нюх Эльбруса и неожиданная помощь орнитолога приводит расследование к совершенно другому выводу.

