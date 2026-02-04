Запасной вариант
Wink
Сериалы
Эльбрус
1-й сезон
Запасной вариант
9.12025, Запасной вариант
Детектив16+
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Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Археолог Миша приглашает девушку после первого свидания к себе на раскопки. Но девушка не приезжает. Миша уверен, что с ней случилось что-то плохое. Но все только посмеиваются над влюбленным. Пока не выясняется, что в подъезде, куда Миша проводил Ингу, на девушку кто-то набросился и пытался задушить.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Эльбрус»