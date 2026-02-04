Археолог Миша приглашает девушку после первого свидания к себе на раскопки. Но девушка не приезжает. Миша уверен, что с ней случилось что-то плохое. Но все только посмеиваются над влюбленным. Пока не выясняется, что в подъезде, куда Миша проводил Ингу, на девушку кто-то набросился и пытался задушить.

