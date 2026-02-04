Отшельник
Эльбрус
1-й сезон
8.92025, Отшельник
Детектив16+
Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

О сериале

В горах находят детей. Девочку без сознания и ее брата с высокой температурой. Детей доставляют в больницу. Одеты дети странно, непонятно, где их родители. Девочка отказывается разговаривать. Но собаке Эльбрусу она открывает тайну их семьи.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Эльбрус»