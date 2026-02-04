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Эльбрус
1-й сезон
Чайка
9.12025, Чайка
Детектив16+
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Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На прогулке Эльбрус внезапно запрыгивает в грузовик с логотипом чайки на борту и скрывается в неизвестном направлении. И это в тот момент, когда он очень нужен. Ведь у знакомого Аслана похитили дочь и требуют за нее 50 миллионов.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Эльбрус»