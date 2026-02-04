В шаге от мечты
Wink
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Эльбрус
1-й сезон
В шаге от мечты
9.12025, В шаге от мечты
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Эльбрус (сериал, 2025) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Девушка Вика отправилась на свидание на заброшенный пляж, после чего пропала. Ее парень, с которым она должна была там встретиться, очень удивлен. Он не назначал Вике встречу. Кто тогда это сделал? И о чем умолчал молодой человек. Ведь в тот вечер он действительно ездил на этот пляж.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Эльбрус»