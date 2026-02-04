Девушка Вика отправилась на свидание на заброшенный пляж, после чего пропала. Ее парень, с которым она должна была там встретиться, очень удивлен. Он не назначал Вике встречу. Кто тогда это сделал? И о чем умолчал молодой человек. Ведь в тот вечер он действительно ездил на этот пляж.

