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Эльбрус
2-й сезон
Осколки
9.12025, Осколки
Детектив16+

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Эльбрус (сериал, 2025) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Совершено покушение на старшего прокурора района Тамару Лиеву. Преступник выстрелил в женщину, когда та была на пикнике с семьей. Лиевой и раньше угрожали, но сейчас ее жизнь и жизнь семьи в опасности.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Эльбрус»