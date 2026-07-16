Охота на бабочку
Wink
Сериалы
Эльбрус
2-й сезон
Охота на бабочку
9.12025, Охота на бабочку
Детектив16+

Эта серия пока недоступна

Эльбрус (сериал, 2025) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Во время прогулки у моря кто-то убивает молодую девушку - сиделку пожилой и богатой женщины. Как выяснилось, тайн у сиделки было достаточно. Хотя внешне Татьяна была абсолютный ангел и доброй души человек.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Эльбрус»