Ох уж эти взрослые
Wink
Сериалы
Эльбрус
2-й сезон
Ох уж эти взрослые
9.12025, Ох уж эти взрослые
Детектив16+

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Эльбрус (сериал, 2025) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

На рынке пропадает одиннадцатилетняя Даша. Свидетели утверждают, что она ушла с Анной – женщиной странной и с явными психологическими проблемами. Полиция прочесывает весь город. Но только чуткий нос Эльбруса подскажет, где искать девочку.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Эльбрус»