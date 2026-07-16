На рынке пропадает одиннадцатилетняя Даша. Свидетели утверждают, что она ушла с Анной – женщиной странной и с явными психологическими проблемами. Полиция прочесывает весь город. Но только чуткий нос Эльбруса подскажет, где искать девочку.

