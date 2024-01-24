Чисто английские убийства (сериал, 1997) сезон 10 серия 6 смотреть онлайн
9.41997, Midsomer Murders
Драма, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Чисто английский сериал по чисто английским романам Каролины Грэм. От перемены мест слагаемых сумма английского детектива не меняется, и время не властно над истинными ценностями. Чопорные островитяне по-прежнему совершают самые изощренные преступления, за ними с самым обстоятельным и почтительным видом следуют элегантные сыщики, а фоном для этих сдержанных страстей остаются зеленые лужайки и тенистые аллеи, сумрачные кабинеты и холодные спальни. Почти все действие происходит в деревнях небольшого, образцово безмятежного графства Мидсомер. Иной раз на этом пасторальном фоне происходит такое, чего и в столицах не видывали. А службу, которая опасна и трудна, деревенские полицейские не выбирают.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
КачествоSD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли