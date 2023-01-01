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Украинские фильмы

Украинские фильмы

Украинский кинематограф — национальное сокровище страны, которое привлекает внимание зрителей всего мира. Украинские фильмы получали признание на международных кинофестивалях, а фильмы про Украину обладают особой магией и отражают колоритную культуру страны.. Украинские фильмы также поражают оригинальностью, креативностью и кинематографическим мастерством. Они отражают палитру человеческих чувств, ставят перед философскими вопросами и заставляют задуматься. Вот подборка таких украинских фильмов: «Альпинист» (2008), «Мечтать не вредно» (2012), «Если ты меня слышишь» (2007), «Прощеное воскресенье» (2007), «Кошмарный директор, или Школа № 5» (2019). Наслаждайтесь этими и другими фильмами на нашем видеосервисе в любое время! Украинский кинематограф постоянно развивается и растет, и мы ожидаем еще более интересные и запоминающиеся фильмы от талантливых режиссеров в будущем. Смотреть украинские фильмы приглашаем на видеосервисе Wink!

ФильмыДля детей
Постер к фильму Прощеное воскресенье 2007
8.6

Прощеное воскресенье

2007, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Доченька моя 2007
8.7

Доченька моя

2007, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Если ты меня слышишь 2007
8.1

Если ты меня слышишь

2007, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь Авроры 2007
8.2

Любовь Авроры

2007, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Каминный гость 2012
8.7

Каминный гость

2012, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Срочно требуется Дед Мороз 2007
8.7

Срочно требуется Дед Мороз

2007, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Игры в солдатики 2007
8.0

Игры в солдатики

2007, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пять лет и один день 2012
8.6

Пять лет и один день

2012, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Альпинист 2008
8.1

Альпинист

2008, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Птица счастья 2006
7.6

Птица счастья

2006, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Рыжая 2008
8.5

Рыжая

2008, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ее сердце 2009
8.9

Ее сердце

2009, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Смокинг по-рязански 2007
8.2

Смокинг по-рязански

2007, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Белый �холст 2008
8.3

Белый холст

2008, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мечтать не вредно 2012
8.6

Мечтать не вредно

2012, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Люблю, потому что люблю 2012
8.9

Люблю, потому что люблю

2012, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мы поженимся, в крайнем случае, созвонимся! 2008
7.0

Мы поженимся, в крайнем случае, созвонимся!

2008, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хлебный день 2009
9.3

Хлебный день

2009, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вернуть Веру 2006
8.6

Вернуть Веру

2006, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Под знаком девы 2008
7.6

Под знаком девы

2008, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Женские слезы 2006
8.4

Женские слезы

2006, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кошмарный директор, или Школа № 5 2019
8.3

Кошмарный директор, или Школа № 5

2019, 116 мин
Бесплатно
Постер к фильму Страшные истории для рассказа у костра 2018
7.5

Страшные истории для рассказа у костра

2018, 84 мин
Бесплатно