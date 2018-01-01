Фильмы о выдающихся женщинах
Королевы, принцессы, ученые, писательницы, актрисы и спортсменки: прекрасные женщины, вошедшие в историю, в одной коллекции.
8.9
Джейн Фонда: Жизнь в пяти актах
2018, 128 мин
9.1
Тэмпл Грандин
2010, 104 мин
9.1
Неизвестная Мэрилин
2012, 103 мин
9.1
Большая игра
2017, 134 мин
8.0
Джейн Б. глазами Аньес В.
1987, 93 мин
Бесплатно
8.9
По половому признаку
2018, 115 мин
Бесплатно
8.9
Натали Вуд: Что остается за кадром
2020, 95 мин
8.1
Из Иерусалима с любовью
2022, 63 мин
Бесплатно
8.7
Алиса: Волнение
2020, 53 мин
Бесплатно
8.3
Эдриенн
2021, 95 мин
8.9
Золотой век
2007, 110 мин
8.5
Тоня против всех
2017, 114 мин
8.7
Удивительная миссис Мэй
2017, 100 мин
8.5
Леди
2011, 127 мин
Бесплатно
8.6
Железная леди
2011, 100 мин
Бесплатно
8.2
Айрис
2001, 86 мин
7.6
С любовью, Лиззо
2022, 88 мин
8.7
Лондонские каникулы
2015, 92 мин
Бесплатно
8.5
Джуди
2019, 113 мин
Бесплатно
9.0
Принцесса Монако
2014, 98 мин
8.9
Диана: История любви
2013, 108 мин
8.3
Красавица для чудовища
2017, 114 мин
8.0
Присцилла: Элвис и я
2023, 106 мин
8.5
Серена
2014, 105 мин
8.6
Матильда
2017, 104 мин
8.8
Великая
2024, 113 мин
6.6
Маленькая девочка в голубом
2023, 95 мин
Бесплатно
8.4
Фло
2023, 131 мин