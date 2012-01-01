Неизвестная Мэрилин
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Неизвестная Мэрилин

Неизвестная Мэрилин (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.12012, Love, Marilyn
Документальные103 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Не так давно были найдены неизвестные дневниковые записи Мэрилин Монро. Известный документалист Лиз Гарбус создала на их основе фильм, который позволяет зрителям по-новому взглянуть на голливудскую икону. Участие в съемках принимали Ума Турман, Эван Рэйчел Вуд, Гленн Клоуз и другие звезды.

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Информация

Страна
США, Франция
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неизвестная Мэрилин»

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