Неизвестная Мэрилин (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Не так давно были найдены неизвестные дневниковые записи Мэрилин Монро. Известный документалист Лиз Гарбус создала на их основе фильм, который позволяет зрителям по-новому взглянуть на голливудскую икону. Участие в съемках принимали Ума Турман, Эван Рэйчел Вуд, Гленн Клоуз и другие звезды.



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