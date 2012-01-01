Неизвестная Мэрилин (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.12012, Love, Marilyn
Документальные103 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Не так давно были найдены неизвестные дневниковые записи Мэрилин Монро. Известный документалист Лиз Гарбус создала на их основе фильм, который позволяет зрителям по-новому взглянуть на голливудскую икону. Участие в съемках принимали Ума Турман, Эван Рэйчел Вуд, Гленн Клоуз и другие звезды.
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Информация
СтранаСША, Франция
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Лиз
Гарбус
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Актриса
Виола
Дэвис
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- Актёр
Бен
Фостер
- Актёр
Джек
Хьюстон
- Сценарист
Лиз
Гарбус
- Сценарист
Мэрилин
Монро
- ЭКСценарист
Элиа
Казан
- ТКСценарист
Трумен
Капоте
- Продюсер
Лиз
Гарбус
- ЭХПродюсер
Эми
Хобби
- ЭКПродюсер
Энн
Кэри
- КНХудожница
Кэт
Наварро
- МАОператор
Мариза
Альберти
- ФШКомпозитор
Филип
Шеппард