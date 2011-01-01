Леди (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.62011, The Lady
Драмы, Мелодрамы127 мин18+
Сюжет
История любви Аун Сан Су Чжи и ее мужа Майкла Эйриса. Ни расстояния, ни долгие разлуки, ни враждебный политический режим не смогли разрушить их любовь. В то же время это эпическая история о женщине, благодаря которой в Бирме (современной Мьянме) появилась демократия. Это история любви и человеч�еского взаимопонимания на фоне политических пертурбаций...
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Информация
СтранаФранция, Великобритания, Таиланд
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Люк
Бессон
- Актриса
Мишель
Йео
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- ДРАктёр
Джонатан
Раджетт
- ДВАктёр
Джонатан
Вудхауз
- СВАктриса
Сьюзен
Вулдридж
- Актёр
Бенедикт
Вонг
- МВАктёр
Маркус
Вальдов
- АПАктриса
Агга
Почит
- ДДАктриса
Донасьенн
Дюпон
- РФСценарист
Ребекка
Фрайн
- Продюсер
Виржини
Бессон-Силла
- ЭХПродюсер
Энди
Харрис
- ГХПродюсер
Грейс
Хартли
- ДХПродюсер
Дидье
Хорау
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра