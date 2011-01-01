Леди (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История любви Аун Сан Су Чжи и ее мужа Майкла Эйриса. Ни расстояния, ни долгие разлуки, ни враждебный политический режим не смогли разрушить их любовь. В то же время это эпическая история о женщине, благодаря которой в Бирме (современной Мьянме) появилась демократия. Это история любви и человеч�еского взаимопонимания на фоне политических пертурбаций...







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