Леди
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Леди

Леди (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.62011, The Lady
Драмы, Мелодрамы127 мин18+

Сюжет

История любви Аун Сан Су Чжи и ее мужа Майкла Эйриса. Ни расстояния, ни долгие разлуки, ни враждебный политический режим не смогли разрушить их любовь. В то же время это эпическая история о женщине, благодаря которой в Бирме (современной Мьянме) появилась демократия. Это история любви и человеческого взаимопонимания на фоне политических пертурбаций...


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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb