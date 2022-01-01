С любовью, Лиззо (фильм, 2022) смотреть онлайн

Документалка о певице Лиззо, прославившейся своей смелостью и пренебрежением к устоявшимся нормам. От хитовой песни «Cuz I Love You» до мирового турне и создания альбома Special – фильм проследит карьеру Мелиссы Вивиан Джефферсон, более известной под псевдонимом Лиззо. То, что со стороны может показаться молниеносным взлетом на вершины славы, на самом деле потребовало десять лет упорной работы. Этим фильмом Лиззо надеется помочь молодым артистам быть смелее и мыслить масштабнее. Посмотреть фильм «С любовью, Лиззо» (2022) и вдохновиться вы можете онлайн в видеосервисе Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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