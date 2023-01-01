Биография

Билли Айлиш — американская актриса, автор песен и певица. Родилась в Лос-Анджелесе в 2001 году. Билли — феномен мировой музыкальной сцены, чья карьера началась в необычайно молодом возрасте и стремительно взлетела до вершин музыкальных чартов. Ее уникальный стиль и голос немедленно привлекли внимание слушателей и критиков, а эксперименты с жанрами и аутентичные тексты сделали ее одной из наиболее влиятельных молодых исполнительниц современности. С одиннадцати лет она пела в хоре, занималась танцами и актерским мастерством. Ее первый сингл под названием Ocean Eyes собрал около двухсот миллионов прослушиваний на Spotify и получил широкое признание критиков. Как актриса, Билли Айлиш также проявила себя в нескольких проектах, включая Billie Eilish, Life is Beautiful, мини-сериал «Рой», а также документальный фильм от Amediateka «С любовью, Лиззо».