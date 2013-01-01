Диана: История любви (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.92013, Diana
Драмы, Мелодрамы108 мин12+
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Сюжет
Принцесса Диана — самая популярная женщина своего времени, ещe при жизни названная «принцессой людских сердец». Она покорила сердца миллионов, ей признавались в любви все — от принца Англии до могущественных миллиардеров… Но кого любила она сама?
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ОХРежиссёр
Оливер
Хиршбигель
- Актриса
Наоми
Уоттс
- НЭАктёр
Навин
Эндрюс
- ДСАктриса
Джульет
Стивенсон
- Актриса
Джеральдин
Джеймс
- КААктёр
Кэс
Анвар
- ЧЭАктёр
Чарльз
Эдвардс
- ДПАктёр
Джеймс
Паддефэтт
- Актёр
Дуглас
Ходж
- ИГАктёр
Илан
Гудман
- ППАктёр
Прасанна
Пуванараджа
- СДСценарист
Стивен
Джеффрис
- Продюсер
Роберт
Бернштейн
- ДРПродюсер
Дуглас
Рэй
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ТКАктриса дубляжа
Татьяна
Кречетова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ДДХудожник
Джулиан
Дэй
- РКОператор
Райнер
Клаусманн
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс