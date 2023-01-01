Слово пацана. Кровь на асфальте. Сезон 1
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Слово пацана. Кровь на асфальте
1-й сезон

Слово Пацана. Кровь на асфальте 1 сезон (Сериал 2023 год)

9.42023, Слово пацана. Кровь на асфальте. Сезон 1 8 серий
Драмы, Русские18+
Главный сериал года: ностальгическая драма Жоры Крыжовникова с Иваном Янковским и Сергеем Буруновым

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1-й сезон

Сюжет

Иван Янковский, Никита Кологривый и Сергей Бурунов в бунтарской ретро-драме Жоры Крыжовникова. Самый ожидаемый сериал осени 2023 года про взросление подростков в разгар перестройки — подписывайтесь на Wink, чтобы в числе первых смотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»!

Старшеклассник Андрей прилежно учится, ходит в музыкальную школу и держится в стороне от дворовых пацанов. Однако дружба с хулиганом Маратом вскоре приводит школьника в эпицентр уличного беспредела. Пока взрослые учатся выживать в новых реалиях, подростки собираются в стаи и «бьются за асфальт». Слово пацана теперь важнее клятвы, но сколько будет стоить каждому из юнцов желание отстаивать дворовую честь?

Не пропустите остросюжетную драму, признанную одним из лучших русских сериалов 2023 года. Оставайтесь на Wink, чтобы в хорошем качестве и без рекламы смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Дата выхода 1 сезона — 9 ноября 2023 года.

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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