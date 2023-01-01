Слово Пацана. Кровь на асфальте 1 сезон (Сериал 2023 год)
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+52 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 2
- 18+53 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 6
- 18+53 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 7
- 18+58 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Иван Янковский, Никита Кологривый и Сергей Бурунов в бунтарской ретро-драме Жоры Крыжовникова. Самый ожидаемый сериал осени 2023 года про взросление подростков в разгар перестройки — подписывайтесь на Wink, чтобы в числе первых смотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»!
Старшеклассник Андрей прилежно учится, ходит в музыкальную школу и держится в стороне от дворовых пацанов. Однако дружба с хулиганом Маратом вскоре приводит школьника в эпицентр уличного беспредела. Пока взрослые учатся выживать в новых реалиях, подростки собираются в стаи и «бьются за асфальт». Слово пацана теперь важнее клятвы, но сколько будет стоить каждому из юнцов желание отстаивать дворовую честь?
Не пропустите остросюжетную драму, признанную одним из лучших русских сериалов 2023 года. Оставайтесь на Wink, чтобы в хорошем качестве и без рекламы смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Дата выхода 1 сезона — 9 ноября 2023 года.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Жора
Крыжовников
- Актёр
Леон
Кемстач
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актриса
Юлия
Александрова
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Лев
Зулькарнаев
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Антон
Васильев
- Актриса
Елизавета
Базыкина
- МЛАктёр
Михаил
Левченко
- Сценарист
Жора
Крыжовников
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Сценарист
Роберт
Гараев
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Косарим
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- Монтажёр
Егор
Тарасенко
- АВМонтажёр
Александр
Верхоляк
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- Оператор
Юрий
Коробейников