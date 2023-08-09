Слово пацана. Кровь на асфальте. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Слово пацана. Кровь на асфальте
1-й сезон
3-я серия
9.42023, Слово пацана. Кровь на асфальте. Сезон 1. Серия 3
Драма, Криминал18+
Главный сериал года: ностальгическая драма Жоры Крыжовникова с Иваном Янковским и Сергеем Буруновым

Слово пацана. Кровь на асфальте 3 серия (1 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Слово пацана» (3 серия) смотреть можно на Wink уже сейчас! На следующий день после дискотеки Марат с пацанами приходит к Андрею, чтобы вручить его маме новую шапку. Вова Адидас сталкивается с непониманием отца и продолжает искать свое место в новой реальности. Между тем «Универсамовские» узнают, что с Ералашем случилась беда. Ребята начинают искать свидетелей и виновного, чтобы отомстить за своего пацана.

Чем это обернется, узнаете, если продолжите смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 3 серия в хорошем качестве доступна на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»