9.42023, Слово пацана. Кровь на асфальте. Сезон 1. Серия 3
Драма, Криминал18+
Главный сериал года: ностальгическая драма Жоры Крыжовникова с Иваном Янковским и Сергеем Буруновым
Слово пацана. Кровь на асфальте 3 серия (1 сезон) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+52 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 2
- 18+53 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 6
- 18+53 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 7
- 18+58 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 8
О сериале
«Слово пацана» (3 серия) смотреть можно на Wink уже сейчас! На следующий день после дискотеки Марат с пацанами приходит к Андрею, чтобы вручить его маме новую шапку. Вова Адидас сталкивается с непониманием отца и продолжает искать свое место в новой реальности. Между тем «Универсамовские» узнают, что с Ералашем случилась беда. Ребята начинают искать свидетелей и виновного, чтобы отомстить за своего пацана.
Чем это обернется, узнаете, если продолжите смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 3 серия в хорошем качестве доступна на видеосервисе Wink!
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Жора
Крыжовников
- Актёр
Леон
Кемстач
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актриса
Юлия
Александрова
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Лев
Зулькарнаев
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Антон
Васильев
- Актриса
Елизавета
Базыкина
- Актриса
Анна
Пересильд
- Актёр
Иван
Макаревич
- Актёр
Александр
Самойленко мл.
- Актёр
Ярослав
Могильников
- Актёр
Даня
Киселёв
- Актёр
Никита
Манец
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актёр
Григорий
Дудник
- МЛАктёр
Михаил
Левченко
- Сценарист
Жора
Крыжовников
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Сценарист
Роберт
Гараев
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- Монтажёр
Егор
Тарасенко
- АВМонтажёр
Александр
Верхоляк
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- Оператор
Юрий
Коробейников