«Слово пацана» (3 серия) смотреть можно на Wink уже сейчас! На следующий день после дискотеки Марат с пацанами приходит к Андрею, чтобы вручить его маме новую шапку. Вова Адидас сталкивается с непониманием отца и продолжает искать свое место в новой реальности. Между тем «Универсамовские» узнают, что с Ералашем случилась беда. Ребята начинают искать свидетелей и виновного, чтобы отомстить за своего пацана.



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