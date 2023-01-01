Слово пацана. Кровь на асфальте 6 серия (1 сезон) смотреть онлайн

6 серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже ждет вас на Wink! Осмотрев место преступления в кафе «Снежинка», Ильдар начинает расследование. За обедом в столовой он случайно подслушивает разговор коллег об изнасиловании и дает подчиненному задание опросить жителей районов «Дом быта» и «Универсам». Тем временем к нему за помощью обращается Андрей, напуганный поведением мамы, а Марат пытается поговорить с Айгуль. Между тем Адидас не торопится раскрывать пацанам подробности прошлой ночи, но �начинает готовить стаю к грядущему замесу.



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