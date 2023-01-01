Слово пацана. Кровь на асфальте 6 серия (1 сезон) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+52 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 2
- 18+53 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 6
- 18+53 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 7
- 18+58 мин
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сезон 1 Серия 8
О сериале
6 серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже ждет вас на Wink! Осмотрев место преступления в кафе «Снежинка», Ильдар начинает расследование. За обедом в столовой он случайно подслушивает разговор коллег об изнасиловании и дает подчиненному задание опросить жителей районов «Дом быта» и «Универсам». Тем временем к нему за помощью обращается Андрей, напуганный поведением мамы, а Марат пытается поговорить с Айгуль. Между тем Адидас не торопится раскрывать пацанам подробности прошлой ночи, но �начинает готовить стаю к грядущему замесу.
Как долго Вове удастся сохранять в тайне эпизод публичного унижения? Всей страной продолжаем смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 6 серия доступна на Wink прямо сейчас. Оформляйте подписку на нашем видеосервисе, чтобы смотреть все серии 1 сезона в хорошем качестве и без рекламы!
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Рейтинг
- Режиссёр
Жора
Крыжовников
- Актёр
Леон
Кемстач
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актриса
Юлия
Александрова
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Лев
Зулькарнаев
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Антон
Васильев
- Актриса
Елизавета
Базыкина
- Актриса
Анна
Пересильд
- Актёр
Иван
Макаревич
- Актёр
Александр
Самойленко мл.
- Актёр
Ярослав
Могильников
- Актёр
Даня
Киселёв
- Актёр
Никита
Манец
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актёр
Григорий
Дудник
- МЛАктёр
Михаил
Левченко
- Сценарист
Жора
Крыжовников
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Сценарист
Роберт
Гараев
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- Монтажёр
Егор
�Тарасенко
- АВМонтажёр
Александр
Верхоляк
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- Оператор
Юрий
Коробейников