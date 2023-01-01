Слово пацана. Кровь на асфальте. Сезон 1. Серия 6
Wink
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Слово пацана. Кровь на асфальте
1-й сезон
6-я серия
9.42023, Слово пацана. Кровь на асфальте. Сезон 1. Серия 6
Драма, Криминал18+
Главный сериал года: ностальгическая драма Жоры Крыжовникова с Иваном Янковским и Сергеем Буруновым
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Слово пацана. Кровь на асфальте 6 серия (1 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

6 серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже ждет вас на Wink! Осмотрев место преступления в кафе «Снежинка», Ильдар начинает расследование. За обедом в столовой он случайно подслушивает разговор коллег об изнасиловании и дает подчиненному задание опросить жителей районов «Дом быта» и «Универсам». Тем временем к нему за помощью обращается Андрей, напуганный поведением мамы, а Марат пытается поговорить с Айгуль. Между тем Адидас не торопится раскрывать пацанам подробности прошлой ночи, но начинает готовить стаю к грядущему замесу.

Как долго Вове удастся сохранять в тайне эпизод публичного унижения? Всей страной продолжаем смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 6 серия доступна на Wink прямо сейчас. Оформляйте подписку на нашем видеосервисе, чтобы смотреть все серии 1 сезона в хорошем качестве и без рекламы!

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»