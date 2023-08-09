Актуальная версия финала сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 8 серия уже ждет вас на Wink! Андрею удается выбраться из обезьянника, и теперь ему предстоит неожиданная встреча с отшитым недавно Кащеем. Будучи в розыске, Адидас обращается за помощью к Марату, но тот уже потерял уважение к старшему брату. Вове ничего не остается, как бежать из города, но сначала его ждет роковая встреча у Наташи в общежитии, а Андрея — разборки с Маратом, который когда-то был для него самым близким в «Универсаме».



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