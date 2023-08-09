Слово пацана. Кровь на асфальте. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Слово пацана. Кровь на асфальте
1-й сезон
8-я серия
9.42023, Слово пацана. Кровь на асфальте. Сезон 1. Серия 8
Драма, Криминал18+
Главный сериал года: ностальгическая драма Жоры Крыжовникова с Иваном Янковским и Сергеем Буруновым

Слово пацана. Кровь на асфальте 8 серия (1 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Актуальная версия финала сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 8 серия уже ждет вас на Wink! Андрею удается выбраться из обезьянника, и теперь ему предстоит неожиданная встреча с отшитым недавно Кащеем. Будучи в розыске, Адидас обращается за помощью к Марату, но тот уже потерял уважение к старшему брату. Вове ничего не остается, как бежать из города, но сначала его ждет роковая встреча у Наташи в общежитии, а Андрея — разборки с Маратом, который когда-то был для него самым близким в «Универсаме».

Наказание «улицы» неизбежно — кто из пацанов заплатит самую высокую цену? Подписывайтесь на Wink, чтобы узнать, чем закончится сериал «Слово пацана», — смотреть 8 серию 1 сезона «Кровь на асфальте» онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»