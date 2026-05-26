Олдскул. Сезон 1
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1-й сезон

Олдскул (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

8.92025, Олдскул. Сезон 1 17 серий
Комедия16+
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1-й сезон

О сериале

Сериал «Олдскул» 1 сезон — это российская комедия про последнего «Учителя года СССР».

Мария Трифонова олицетворяет традиционные методы преподавания математики. Она привыкла к строгим правилам и дисциплине, однако судьба приводит ее в престижную школу, где царят атмосфера свободы и технологии. Учительница сталкивается с совершенно иным подходом к обучению, где ученики избалованы гаджетами, и теперь нужно не только привыкнуть к таким условиям, но и заставить школьников полюбить математику, а также наладить отношения с собственной внучкой. Постепенно Мария понимает, что традиционные подходы могут оказаться неэффективными в условиях, когда свобода выбора играет ключевую роль.

Сериал затрагивает важные темы, такие как семейные конфликты, преемственность поколений и необходимость адаптации к изменениям. Смотреть «Олдскул», 1 сезон, приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Олдскул»