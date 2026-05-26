8.92025, Олдскул. Сезон 1. Серия 17
Комедия16+
Контент станет доступным 20.07.2026
Олдскул (сериал, 2025) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Олдскул
Сезон 1 Серия 1
- 16+25 мин
Олдскул
Сезон 1 Серия 2
- 16+22 мин
Олдскул
Сезон 1 Серия 3
- 16+23 мин
Олдскул
Сезон 1 Серия 4
- 16+24 мин
Олдскул
Сезон 1 Серия 5
- 16+22 мин
Олдскул
Сезон 1 Серия 6
- 16+23 мин
Олдскул
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Олдскул
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Олдскул
Сезон 1 Серия 9
- 16+24 мин
Олдскул
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Олдскул
Сезон 1 Серия 11
- 16+6июля
Олдскул
Сезон 1 Серия 12
- 16+6июля
Олдскул
Сезон 1 Серия 13
- 16+13июля
Олдскул
Сезон 1 Серия 14
- 16+13июля
Олдскул
Сезон 1 Серия 15
- 16+20июля
Олдскул
Сезон 1 Серия 16
- 16+20июля
Олдскул
Сезон 1 Серия 17
О сериале
Мария Трифонова — настоящая «олдскульная» математичка, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя она оказывается в элитной школе — все ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью. Мария сталкивается с непривычным подходом к обучению: здесь царят свобода, технологии и избалованные дети богатеев. Теперь ей предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Евгений
Шелякин
- Режиссёр
Илья
Силаев
- Актриса
Мария
Аронова
- ЕШАктёр
Ефим
Шифрин
- Актёр
Роман
Маякин
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- АИАктриса
Анастасия
Имамова
- Актёр
Павел
Савинков
- Актёр
Евгений
Михеев
- АКАктриса
Анастасия
Кипина
- Актёр
Дэниел
Барнс
- АКАктёр
Андрей
Карако
- Актриса
Таисья
Калинина
- АСАктриса
Анастасия
Сомова
- РЯАктёр
Руслан
Январев
- Сценарист
Анна
Розина
- Сценарист
Андрей
Дерьков
- Сценарист
Станислав
Гунько
- СЛСценарист
Сергей
Лебедев
- АССценарист
Александр
Сломнюк
- ТЭСценарист
Татьяна
Эрдемир
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- МТПродюсер
Михаил
Ткаченко
- ТЗХудожница
Татьяна
Зинченко
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- МШХудожница
Мария
Шафинская
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- АПМонтажёр
Александр
Пак
- АПМонтажёр
Андрей
Пономарев
- АРОператор
Артур
Разаков
- СБКомпозитор
Степан
Баласанян