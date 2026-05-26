Мария Трифонова — настоящая «олдскульная» математичка, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя она оказывается в элитной школе — все ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью. Мария сталкивается с непривычным подходом к обучению: здесь царят свобода, технологии и избалованные дети богатеев. Теперь ей предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.

