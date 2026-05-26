Олдскул. Сезон 1. Серия 7
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Сериалы
Олдскул
1-й сезон
7-я серия
9.02025, Олдскул. Сезон 1. Серия 7
Комедия16+
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Олдскул (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мария Трифонова — настоящая «олдскульная» математичка, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя она оказывается в элитной школе — все ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью. Мария сталкивается с непривычным подходом к обучению: здесь царят свобода, технологии и избалованные дети богатеев. Теперь ей предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Олдскул»