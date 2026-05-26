Олдскул (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сериал «Олдскул» (2025) — это российская комедия, которая погружает зрителя в мир образования и семейных отношений.



Главная героиня Мария Трифонова — настоящая «олдскульная» математичка. Она привыкла к строгим правилам и традиционным методам обучения, уже не актуальным в современном мире. Судьба приводит ее в элитную школу, где царит атмосфера свободы, технологий и избалованных детей из богатых семей. Там Мария пытается наладить отношения с единственной внучкой, с которой она не общалась много лет. Также учительница сталкивается с совершенно иным подходом к обучению, где ученики не боятся выражать свои мысли и активно используют гаджеты. Мария должна не только адаптироваться к новым условиям, но и найти способ привить любовь к математике школьникам, которые, кажется, совсем не заинтересованы в ее предмете.



«Олдскул» — это не только о школе, но и о том, как понять, что важно в жизни. Сериал «Олдскул» — смотреть все серии приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink.

