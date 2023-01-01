Братья (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Начало нового комедийного проекта Ильи Куликова. Если не терпится познакомиться с ситкомом, включайте сериал «Братья» — 1 сезон смотреть онлайн можно на нашем сервисе Wink!



В первом сезоне вы познакомитесь с Олегом и Лешей — двумя непохожими друг на друга братьями. Объединяет их только кровная связь и работа полицейскими. Однако Олег действительно охраняет спокойствие граждан, зная на своем опыте все детали работы оперуполномоченного, а Леша снимается в популярном сериале и играет смелого майора. Телепроект обожают все зрители, но не Олег, ведь его младший брат ничего не понимает в полицейском деле и постоянно заимствует красивые фразы и черты характера родственника.



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