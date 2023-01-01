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1-й сезон

Братья (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.32022, Братья. Сезон 1 21 серия
Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Начало нового комедийного проекта Ильи Куликова. Если не терпится познакомиться с ситкомом, включайте сериал «Братья» — 1 сезон смотреть онлайн можно на нашем сервисе Wink!

В первом сезоне вы познакомитесь с Олегом и Лешей — двумя непохожими друг на друга братьями. Объединяет их только кровная связь и работа полицейскими. Однако Олег действительно охраняет спокойствие граждан, зная на своем опыте все детали работы оперуполномоченного, а Леша снимается в популярном сериале и играет смелого майора. Телепроект обожают все зрители, но не Олег, ведь его младший брат ничего не понимает в полицейском деле и постоянно заимствует красивые фразы и черты характера родственника.

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Страна
Россия
Жанр
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья»